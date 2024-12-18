На побережье Кубани после ЧП с танкерами находят мертвых птиц

Орнитолог отметил, что при такой экологической обстановке у птиц повреждаются многие внутренние органы, поскольку токсичные вещества попадают в организм через кожу, вместе с водой и пищей, а также во время плавания и при попытках почистить оперение. При очистке, как говорит эксперт, каждую птицу нужно помещать в отдельную коробку, чтобы они не находились в скоплении отравляющих паров от нефтепродуктов, их необходимо содержать в достаточно теплом проветриваемом помещении. Кроме того, промывка каждой птицы должна проходить в несколько циклов, поскольку удалить мазут с оперения и тела сразу нельзя.