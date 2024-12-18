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В Татарстане задержали чиновника регионального Минземимущества

В Татарстане задержали начальника отдела республиканского Министерства земельных и имущественных отношений.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Татарстан.

По данным ведомства, чиновник, используя служебное положение, оказывал покровительство коммерческим структурам, что привело к ущербу государству в особо крупном размере.

Следственное управление СК России по РТ возбудило уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

ФСБ