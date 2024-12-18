В Татарстане задержали чиновника регионального Минземимущества

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Татарстан.
По данным ведомства, чиновник, используя служебное положение, оказывал покровительство коммерческим структурам, что привело к ущербу государству в особо крупном размере.
Следственное управление СК России по РТ возбудило уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.