Москвич задержан за дрифт вокруг новогодней елки в Видном

В результате водителя, нарушившего правила ПДД, установили сотрудники Госавтоинспекции. Им оказался 20-летний житель столицы. На него завели дело по статье о хулиганстве. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также на москвича составили административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ.