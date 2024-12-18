Пляжи Анапы убирают 4 тысячи волонтеров

Берег города очищают около 3 тыс. местных жителей. Еще около 1 тыс. волонтеров приехали из Брюховецкого и Белореченского районов, Новороссийска, Краснодара и других муниципалитетов региона.
Единый штаб волонтеров работает в поселке Витязево на улице Черноморская, 120б. Министерство ГО и ЧС Кубани напоминает, что туда могут обратиться все желающие принять участие в ликвидации нефтяных загрязнений на пляжах Анапы.
Волонтеров просят иметь при себе перчатки, мешки, лопаты, теплую одежду и обувь. Если необходимого инвентаря нет, его предоставят на месте. Для добровольцев оборудовали пункты питания и обогрева. Узнать дополнительную информацию можно по телефону 8−989−23−21−023.