Пляжи Анапы убирают 4 тысячи волонтеров

Волонтеров просят иметь при себе перчатки, мешки, лопаты, теплую одежду и обувь. Если необходимого инвентаря нет, его предоставят на месте. Для добровольцев оборудовали пункты питания и обогрева. Узнать дополнительную информацию можно по телефону 8−989−23−21−023.