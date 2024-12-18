Мужчину осудили на восемь лет за попытку ограбления ювелирного магазина в Марксе

Жителя Маркса осудили за разбой, который он совершил еще восемь лет назад. Об этом сообщают журналисты телеканала «Саратов24» со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.
21 октября 2018 мужчина вооружился предметом, который был похож на пистолет, надел на голову капюшон, лицо спрятал за медицинской маской и солнечными очками. Своей «целью» выбрал ювелирный магазин.
— Угрожая продавцу, он потребовал отдать ему украшения с витрины, стоимость которых составляла более 703 тысяч рублей, а также деньги из кассы. Женщина начала кричать, из-за чего мужчина, испугавшись полиции, сбежал, — пишут журналисты.
Он так и не признал свою вину в содеянном. Сейчас суд вынес приговор — восемь лет лишения свободы в колонии строго режима.
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