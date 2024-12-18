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В Сочи загорелась квартира в пятиэтажном доме

Пожар охватил квартиру в многоэтажке Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Утром 18 декабря на улице Ворошилова в Хостинском районе Сочи вспыхнул пожар. Огонь загорелся в квартире многоквартирного пятиэтажного дома.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 09:19. На место тут же отправились подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

«Установлено, что произошло возгорание квартиры на площади 60 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС России.

В 09:35 пожар удалось локализовать, в 09:59 ликвидировать. В тушении пожара были задействованы 10 человек и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что из горящего дома в Сочи спасли двух человек.

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