В Петербурге от падения сосульки пострадала 11-летняя девочка

11-летнюю петербургскую школьницу увезли в больницу после падения на неё сосульки на улице Зины Портновой. К счастью, ребёнок пострадал не сильно — в удовлетворительном состоянии его отпустили домой. Об этом, со ссылкой на свои источники сообщают 78.ru.