В Петербурге от падения сосульки пострадала 11-летняя девочка

11-летнюю петербургскую школьницу увезли в больницу после падения на неё сосульки на улице Зины Портновой. К счастью, ребёнок пострадал не сильно — в удовлетворительном состоянии его отпустили домой. Об этом, со ссылкой на свои источники сообщают 78.ru.
Девочка оказалась не единственной среди пострадавших от падения наледи на головы петербуржцев. Так, сосулька травмировала мужчину в Гатчине. Ему диагностировали ушибленную рану мягких тканей головы.
Также издание сообщает, что с приходом снега и холодов в Петербурге от падения на гололёде пострадали десятки человек. С 15 декабря к врачам с травмами обратился 31 человек.
К слову, на днях стало известно, что Фонд капремонта активно внедряет в работу новые материалы и технологии — в частности, утепление крыш, что препятствует образованию сосулек и наледи. При подготовке к отопительному сезону специалисты фонда отремонтировали 267 систем теплоснабжения, а в 140 домах установили индивидуальные тепловые пункты.