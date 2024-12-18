В Анапу для уборки мазута едут жители других городов и районов Кубани. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Убирать нефтепродукты помогают спасатели, казаки и волонтеры. Отмечается, что береговую линию от выброшенных нефтепродуктов очищают не только жители Анапы.
«Около тысячи волонтеров приехали из других муниципалитетов — Брюховецкого, Белореченского районов, Новороссийска, Краснодара и других», — сообщили в региональном оперштабе.
Напомним, ЧП произошло после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Штормом на побережье в Темрюкском районе и Анапе вынесло мазут.