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В Анапу для уборки мазута едут жители других городов и районов Кубани

Около тысячи волонтеров приехали из других районов на пляжи Анапы для уборки мазута.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

В Анапу для уборки мазута едут жители других городов и районов Кубани. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Убирать нефтепродукты помогают спасатели, казаки и волонтеры. Отмечается, что береговую линию от выброшенных нефтепродуктов очищают не только жители Анапы.

«Около тысячи волонтеров приехали из других муниципалитетов — Брюховецкого, Белореченского районов, Новороссийска, Краснодара и других», — сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, ЧП произошло после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Штормом на побережье в Темрюкском районе и Анапе вынесло мазут.

экология