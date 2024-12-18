Водитель легковушки в Казани сбил пешехода и едва не наехал на парня у остановки

По предварительной версии, в аварии виновны оба участника — и водитель, и пешеход. Водитель не выбрал безопасную для движения скорость и не принял во внимание дорожные условия. В то же время женщина пересекала дорогу в неположенном месте, не удостоверившись в безопасности маневра.