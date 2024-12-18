В Ачинске на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку

Утром на ул. Манкевича 70-летний водитель ехал за рулем автомобиля ВАЗ 21074 и наехал на 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в сторону средней школы.
По словам водителя, он не заметил ребенка, переходящего дорогу по пешеходному переходу.
«Уважаемые водители! Пешеходный переход — это место повышенной опасности. Помните, что при приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — добавили в Госавтоинспекции края.