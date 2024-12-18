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Красноярка похитила из чужого подъезда новогоднее украшение

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полицейские поймали женщину, которая похитила новогоднее украшение из подъезда.

Источник: НИА Красноярск

16 декабря в полицию обратилась жительница дома по ул. Ольховой, 21. По словам женщины, из подъезда украли еловую гирлянду и цветок. На место прибыли правоохранители. Во время проверки выяснилось, что за этим стоит 42-летняя жительница соседнего дома.

«Сотрудникам органов внутренних дел свой поступок она объяснила тем, что хотела показать украшение ребенку, а цветок, как посчитала, был выкинут. Женщина осознала свой проступок и вернула похищенное», — рассказали в МВД края.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.