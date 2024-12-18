Красноярка похитила из чужого подъезда новогоднее украшение

16 декабря в полицию обратилась жительница дома по ул. Ольховой, 21. По словам женщины, из подъезда украли еловую гирлянду и цветок. На место прибыли правоохранители. Во время проверки выяснилось, что за этим стоит 42-летняя жительница соседнего дома.