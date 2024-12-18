Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Побег новосибирских заключенных обошёлся ГУФСИН в 1,3 миллиона рублей

Именно такую сумму с арестантов взыскивают надзиратели.

Источник: Freepik

Новосибирское ГУФСИН и подведомственные учреждения обратились в суд с иском к двум сбежавшим заключенным. Расходы, понесенные во время побега и поиска арестантов, истцы оценили в 1,3 миллиона рублей.

— Для проведения розыска осужденных были организованы оперативно-розыскные мероприятия: созданы розыскные группы; выделены автотранспорт, горюче-смазочные материалы; в ряде исправительных учреждений для розыска задействован личный состав и автотранспорт, — привели аргументы ГУФСИН в суде.

Сам побег двух заключенных А. Горлова и В. Козлова произошёл 12 февраля 2021 года.

В начале декабря в Новосибирской области вынесли приговор двум мужчинам, совершившим побег из тюрьмы. Один из них вернулся в колонию добровольно.

В ноябре участника массового побега из воинской части под Новосибирском сдал полиции приятель.

Архип ВЕТРОВ.