Ричмонд
+12°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зиминском районе ранее судимая женщина убила сожителя и сама вызвала полицию

Зиминский городской суд вынес приговор 40-летней местной жительнице, обвиняемой в убийстве. Ранее судимая женщина зарезала сожителя. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

Застолье, закончившееся поножовщиной, произошло в селе Кимильтей. Гражданские супруги выпивали, затем стали ссориться. В ходе конфликта женщина взяла кухонный нож и восемь раз ударила им гражданского супруга. От полученных колото-резаных ранений смерть 49-летнего мужчины наступила на месте происшествия.

Женщина сама позвонила в органы внутренних дел, но заявила, что к убийству сожителя не причастна.

Вину подсудимая признала частично, пояснив, что умысла на причинение смерти у нее не было. Ранее она была неоднократно судима, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью другим родственникам, — говорится в сообщении прокуратуры Приангарья.

С учетом мнения гособвинителя суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.