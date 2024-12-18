В Зиминском районе ранее судимая женщина убила сожителя и сама вызвала полицию

Застолье, закончившееся поножовщиной, произошло в селе Кимильтей. Гражданские супруги выпивали, затем стали ссориться. В ходе конфликта женщина взяла кухонный нож и восемь раз ударила им гражданского супруга. От полученных колото-резаных ранений смерть 49-летнего мужчины наступила на месте происшествия.
Женщина сама позвонила в органы внутренних дел, но заявила, что к убийству сожителя не причастна.
Вину подсудимая признала частично, пояснив, что умысла на причинение смерти у нее не было. Ранее она была неоднократно судима, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью другим родственникам, — говорится в сообщении прокуратуры Приангарья.
С учетом мнения гособвинителя суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.