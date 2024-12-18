Семилетняя девочка скатилась с горки и попала под колеса авто в Братске

Семилетняя девочка пострадала в аварии в Братске. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, произошло все вечером 17 декабря на улице Юго-Западной в Падунском районе.
По предварительной информации, 42-летний мужчина за рулем «Nissan Primera» сбил ребенка, который скатывался со стихийной горки прямо на проезжую часть. Девочку отвезли в больницу с травмами различной степени тяжести, за ее состоянием следят врачи.
Девочка находится под наблюдением врачей. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
— Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства ДТП, по результатам примут правовое решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Произошедшим заинтересовалась прокуратура региона, она проконтролирует проверку. При наличии оснований примут меры реагирования в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних и безопасности дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Лады Приоры» погиб в аварии с фургоном в Тайшете.