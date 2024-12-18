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Семилетняя девочка скатилась с горки и попала под колеса авто в Братске

Ребенка доставили в больницу с травмами.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

Семилетняя девочка пострадала в аварии в Братске. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, произошло все вечером 17 декабря на улице Юго-Западной в Падунском районе.

По предварительной информации, 42-летний мужчина за рулем «Nissan Primera» сбил ребенка, который скатывался со стихийной горки прямо на проезжую часть. Девочку отвезли в больницу с травмами различной степени тяжести, за ее состоянием следят врачи.

Девочка находится под наблюдением врачей. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства ДТП, по результатам примут правовое решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Произошедшим заинтересовалась прокуратура региона, она проконтролирует проверку. При наличии оснований примут меры реагирования в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних и безопасности дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Лады Приоры» погиб в аварии с фургоном в Тайшете.