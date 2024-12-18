Бывшего главу «ҚазАвтоЖола» посадили на 8 лет

Далее 20 октября 2021 года Муратулы под предлогом, что директор ТОО «Асыл-ЖАС» Ж. может предъявить АО НК «ҚазАвтоЖол» судебные иски по имеющимся якобы у АО перед его компанией задолженности по ранее расторгнутому договору от 2019 года, издал незаконный приказ об осуществлении закупа способом из одного источника с консорциумом ТОО «Dike», ТОО «Асыл-ЖАС» на сумму более 2,2 млрд тенге по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения Р-13 «Жаксы — Есиль — Бузулук» 80−82 км со строительством моста через р. Ишим. При этом решениями судов от 21.01.2020 г. в отношении ТОО «Асыл-ЖАС» и от 07.10.2021 г. в отношении ТОО «Dike» применены реабилитационные процедуры с кредиторской задолженностью свыше 264 млн тенге и 685 млн тенге, соответственно. Таким образом, члены консорциума являлись финансово неустойчивыми компаниями и не имели реальной возможности обеспечить исполнение договора.