В Ростове велосипедистка въехала в буксировочный трос и попала в больницу

В Ростове-на-Дону 36-летняя велосипедистка въехала в буксировочный трос между машинами и получила травмы. Пострадавшую после этого увезли в больницу, рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в переулке Доломановском днем 17 декабря. Предварительно, водитель Hyundai Solaris тянул на буксире другую такую же машину, и в районе пешеходного перехода за трос зацепилась женщина, ехавшая на велосипеде «Стелс».
Ситуацию теперь должны прояснить сотрудники полиции. Водителей всех видов транспорта, в том числе двухколесного, просят быть внимательными и осторожными на дорогах. Около «зебры» велосипедисты должны спешиваться.