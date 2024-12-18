В Ростове велосипедистка въехала в буксировочный трос и попала в больницу

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в переулке Доломановском днем 17 декабря. Предварительно, водитель Hyundai Solaris тянул на буксире другую такую же машину, и в районе пешеходного перехода за трос зацепилась женщина, ехавшая на велосипеде «Стелс».