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В Москве преподаватель вуза продал квартиру и отдал аферистам 13 млн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве курьера мошенников, которые похитили у преподавателя одного из университетов более 13 млн рублей, убедив его продать квартиру, машину и взять кредит. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Ивановское Москвы задержали курьера телефонных мошенников, похитивших крупную сумму денег у преподавателя университета», — сказал он. Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый мужчина. Роль курьера в мошеннической схеме он выполнял за вознаграждение 500 тыс. рублей.

Как пояснил Васенин, потерпевшему мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками госструктур. Они сообщили, что необходимо помочь в поимке преступников, использующих личные данные мужчины. Преподаватель согласился, после чего злоумышленники убедили его оформить кредит на сумму более 1 млн рублей и перевести деньги на их счет. «Спустя время злоумышленники уговорили мужчину продать квартиру и автомобиль, после чего передать им деньги. В общей сложности потерпевший отдал мошенникам около 13 млн рублей», — добавил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Курьер находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают всех соучастников преступления.