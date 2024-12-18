В Москве преподаватель вуза продал квартиру и отдал аферистам 13 млн рублей

Как пояснил Васенин, потерпевшему мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками госструктур. Они сообщили, что необходимо помочь в поимке преступников, использующих личные данные мужчины. Преподаватель согласился, после чего злоумышленники убедили его оформить кредит на сумму более 1 млн рублей и перевести деньги на их счет. «Спустя время злоумышленники уговорили мужчину продать квартиру и автомобиль, после чего передать им деньги. В общей сложности потерпевший отдал мошенникам около 13 млн рублей», — добавил.