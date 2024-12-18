В Москве преподаватель вуза продал квартиру и отдал аферистам 13 млн рублей

«Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Ивановское Москвы задержали курьера телефонных мошенников, похитивших крупную сумму денег у преподавателя университета», — сказал он. Подозреваемым оказался 36-летний ранее судимый мужчина. Роль курьера в мошеннической схеме он выполнял за вознаграждение 500 тыс. рублей.
Как пояснил Васенин, потерпевшему мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками госструктур. Они сообщили, что необходимо помочь в поимке преступников, использующих личные данные мужчины. Преподаватель согласился, после чего злоумышленники убедили его оформить кредит на сумму более 1 млн рублей и перевести деньги на их счет. «Спустя время злоумышленники уговорили мужчину продать квартиру и автомобиль, после чего передать им деньги. В общей сложности потерпевший отдал мошенникам около 13 млн рублей», — добавил.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Курьер находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают всех соучастников преступления.