Ричмонд
+12°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Части космического корабля упадут в Свердловской области

25 декабря с космодрома Байконур запустят ракету-носитель «Союз-2−1б».

В ЕДДС свердловского города Карпинска предупредили жителей о возможном падении на территории района составных частей космического корабля. 25 декабря 2024 года с космодрома Байконур в 10.45 по московскому времени запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2−1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П».

«В целях обеспечения безопасности населения городского округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск информирует о запрете с 22 декабря 2024 года по 27 декабря 2024 года нахождения населения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя», — говорится в сообщении.

Предполагаемая территория падения обломков:

в 20 километрах севернее поселка Кытлым;

в 10−12 километрах северо-западнее поселка Каквинские Печи;

в 17 километрах западнее поселка Сосновка;

в 4−5 километрах южнее границ заповедника «Денежкин камень»;

2−3 километрах севернее Конжаковского горного массива.

При падении составных частей космического корабля возможен сильный грохот, а аткже яркое свечение.

космос