Части космического корабля упадут в Свердловской области

В ЕДДС свердловского города Карпинска предупредили жителей о возможном падении на территории района составных частей космического корабля. 25 декабря 2024 года с космодрома Байконур в 10.45 по московскому времени запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2−1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П».