Части космического корабля упадут в Свердловской области

В ЕДДС свердловского города Карпинска предупредили жителей о возможном падении на территории района составных частей космического корабля. 25 декабря 2024 года с космодрома Байконур в 10.45 по московскому времени запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2−1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П».
«В целях обеспечения безопасности населения городского округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск информирует о запрете с 22 декабря 2024 года по 27 декабря 2024 года нахождения населения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя», — говорится в сообщении.
Предполагаемая территория падения обломков:
в 20 километрах севернее поселка Кытлым;
в 10−12 километрах северо-западнее поселка Каквинские Печи;
в 17 километрах западнее поселка Сосновка;
в 4−5 километрах южнее границ заповедника «Денежкин камень»;
2−3 километрах севернее Конжаковского горного массива.
При падении составных частей космического корабля возможен сильный грохот, а аткже яркое свечение.