19-летнего юношу задержали при попытке поджечь военкомат в Перми

Юношу в возрасте 19-ти лет задержали в Перми при попытке поджечь военкомат, сообщает управление Росгвардии региона.
Как рассказывает ведомство, молодой житель краевой столицы был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и отдела полиции № 4 УМВД России по Перми. Юноша 2005 года рождения планировал поджечь военкомат Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Сам молодой человек объяснил, что за это ему обещали заплатить.
«Задержанный пояснил, что хотел совершить преступление за денежное вознаграждение, которое ему обещали неизвестные, когда он искал работу в сети Интернет», — рассказывает управление Росгвардии по Пермскому краю.
В ведомстве также уточнили, что молодой человек имеет психические заболевания. Во время задержания у него были изъяты бутылки с неустановленной жидкостью, которые сейчас отправлены на экспертизу. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, а сам юноша помещён в изолятор временного содержания.