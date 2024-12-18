19-летнего юношу задержали при попытке поджечь военкомат в Перми

В ведомстве также уточнили, что молодой человек имеет психические заболевания. Во время задержания у него были изъяты бутылки с неустановленной жидкостью, которые сейчас отправлены на экспертизу. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, а сам юноша помещён в изолятор временного содержания.