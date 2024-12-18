Ричмонд
+12°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая попытка кражи у робота-курьера в Москве: что произошло

До этого попытки обокрасть роботов-доставщиков посредством взлома еще не предпринимали. Собрали подробности о резонансном происшествии в Москве.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Первая попытка кражи у робота-курьера в Москве.
Источник: Shvicha/CC BY-SA 4.0|wikipedia

В российской столице зафиксировали первую попытку кражи у робота-доставщика. В первых сообщениях СМИ упоминался факт кражи, но компания «Яндекс» сообщила РБК, что преступникам не удалось взломать робота-курьера. Ничего ценного похитить не удалось.

Появлялась информация, что на Смоленском бульваре в Москве обокрали робота, перевозившего средства бытовой химии заказчику. В компании «Яндекс» отметили, что вещество для мытья раковины злоумышленникам так и не досталось. По словам представителей сервиса, содержимое доставщика осталось не тронутым. При этом в компании не стали опровергать сам факт попытки взлома автоматизированного курьера.

Напомним, что первый робот-курьер компания «Яндекс» представила в 2019 году. Автоматизированный доставщик весит около 70 кг, он способен развивать максимальную скорость до 8 км/ч. До последнего времени случаев краж или попыток краж у таких курьеров не фиксировали. Но были сообщения, что робот попадал в дорожно-транспортные происшествия.

Отметим, что в соответствии с уголовным законодательством попытки хищения перевозимых такими доставщиками товаров классифицируются как преступления, ответственность за которые наступает по статье 158 УК РФ «Кража». Поэтому пытавшихся обокрасть доставщика «Яндекса» злоумышленников может ждать привлечение к уголовной ответственности и даже реальный срок лишения свободы, если ранее они уже имели судимости и их личности удалось установить правоохранительным органам.