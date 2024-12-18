Первая попытка кражи у робота-курьера в Москве: что произошло

Появлялась информация, что на Смоленском бульваре в Москве обокрали робота, перевозившего средства бытовой химии заказчику. В компании «Яндекс» отметили, что вещество для мытья раковины злоумышленникам так и не досталось. По словам представителей сервиса, содержимое доставщика осталось не тронутым. При этом в компании не стали опровергать сам факт попытки взлома автоматизированного курьера.