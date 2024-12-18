Первая попытка кражи у робота-курьера в Москве: что произошло

В российской столице зафиксировали первую попытку кражи у робота-доставщика. В первых сообщениях СМИ упоминался факт кражи, но компания «Яндекс» сообщила РБК, что преступникам не удалось взломать робота-курьера. Ничего ценного похитить не удалось.
Появлялась информация, что на Смоленском бульваре в Москве обокрали робота, перевозившего средства бытовой химии заказчику. В компании «Яндекс» отметили, что вещество для мытья раковины злоумышленникам так и не досталось. По словам представителей сервиса, содержимое доставщика осталось не тронутым. При этом в компании не стали опровергать сам факт попытки взлома автоматизированного курьера.
Напомним, что первый робот-курьер компания «Яндекс» представила в 2019 году. Автоматизированный доставщик весит около 70 кг, он способен развивать максимальную скорость до 8 км/ч. До последнего времени случаев краж или попыток краж у таких курьеров не фиксировали. Но были сообщения, что робот попадал в дорожно-транспортные происшествия.
Отметим, что в соответствии с уголовным законодательством попытки хищения перевозимых такими доставщиками товаров классифицируются как преступления, ответственность за которые наступает по статье 158 УК РФ «Кража». Поэтому пытавшихся обокрасть доставщика «Яндекса» злоумышленников может ждать привлечение к уголовной ответственности и даже реальный срок лишения свободы, если ранее они уже имели судимости и их личности удалось установить правоохранительным органам.