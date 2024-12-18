На ЕКАД синий трактор попал в массовую аварию

На ЕКАД произошла массовая авария. На 70-м километре трассы столкнулись фура, трактор и три иномарки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Авария произошла утром 18 декабря. По предварительной информации, водитель на Opel ехал в сторону Широкой речки и при перестроении на другую полосу столкнулся с движущимся впереди трактором. После Opel отбросило на МАЗ.
— Вслед за этим, другой участник движения, управляя автомобилем Peugeot, выбрал небезопасную скорость, вследствие чего допустил наезд на остановившийся впереди трактор. Затем столкновение с Peugeot совершил водитель автомобиля марки Volkswagen Tiguan, который двигался сзади, — рассказали в региональной ГИБДД.
Водитель трактора получил серьезные травмы. Его госпитализировали в 24-ю городскую больницу. На данный момент движение осуществляется по левой полосе. На месте ДТП работают автоинспекторы.