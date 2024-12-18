«Брат чистит коров за еду». Фермера в Башкирии обвиняют в трудовом рабстве

«Увезли его туда обманом, — считает Мария. — В октябре этого года в Букленды приехали двое мужчин, за другим парнем, планировали забрать его на работу, насколько я знаю. Но его не оказалось, а на улице им попался Эрик. Он всегда был такой — всем верит, к жизни не очень приспособленный. И они его смогли уговорить ехать с ними на эту ферму. Теперь он там чистит коровники. Живет, с его слов, в каком-то заброшенном доме, где даже негде помыться. Кормят так: утром — чай, в обед — суп, вечером — каша. А еще спирт дают, я так поняла, денатурированный! С алкоголем у брата, к сожалению, всегда были проблемы, возможно, этим и завлекли».