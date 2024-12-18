«Брат чистит коров за еду». Фермера в Башкирии обвиняют в трудовом рабстве

В Караидельском районе Башкирии местного фермера обвинили в трудовом рабстве. Родные одного из его работников узнали, что тот трудится бесплатно, за еду и алкоголь, а кроме того остался без документов. Они обратились за помощью в полицию, к общественникам, но пока ничего добиться не могут. Пожилой мужчина, у которого есть в собственности свой дом, вернулся чистить коровники, заявив, что его все устраивает. А сам «работодатель», судя по всему, считает, что, наоборот, помогает своим работникам и не дает им опуститься на социальное дно. В ситуации разбирался UFA.AIF.RU.
За суп, кашу… и алкоголь?
О ситуации стало известно через сестру одного из работников, 63-летнюю Марию Щербакову. Женщина постоянно проживает в Санкт-Петербурге и недавно узнала, что ее брат, 59-летний Эрик Искандаров, попал в беду. Мужчина исчез из деревни Букленды Мишкинского района Башкирии, где проживал в собственном доме с участком, в октябре этого года. На звонки отвечал, рассказывал, что работает на животноводческой ферме, но где она расположена, сказать не мог. Только по геолокации, родные смогли выяснить, что Эрик находится более чем в 109 км на северо-восток — около деревни Аскиш Караидельского района. Оказалось также, что при нем нет ни денег, ни документов: паспорт и страховое свидетельство, со слов Марии, забрал фермер Гарегин Григорян, а трудится Эрик просто за еду. Таких бесплатных работников на ферме восемь человек, поделился брат с сестрой.
«Увезли его туда обманом, — считает Мария. — В октябре этого года в Букленды приехали двое мужчин, за другим парнем, планировали забрать его на работу, насколько я знаю. Но его не оказалось, а на улице им попался Эрик. Он всегда был такой — всем верит, к жизни не очень приспособленный. И они его смогли уговорить ехать с ними на эту ферму. Теперь он там чистит коровники. Живет, с его слов, в каком-то заброшенном доме, где даже негде помыться. Кормят так: утром — чай, в обед — суп, вечером — каша. А еще спирт дают, я так поняла, денатурированный! С алкоголем у брата, к сожалению, всегда были проблемы, возможно, этим и завлекли».
За помощью Мария решила обратиться к общественникам — в региональное отделение движения «Русская община». С помощью активистов она передала заявление в полицейский участок (копия имеется в распоряжении редакции). В нем говорится, что ее брат дважды пытался сбежать «из рабства», но его догоняли и заставляли вернуться под угрозой физической расправы. В заявлении также указано, что на ферме постоянно находятся два «надзирателя».
«Может стать бомжом»
Особое беспокойство родных Эрика вызывает то, что он остался без документов. Дом в деревне Букленды его братья и сестры в свое время специально оформили на него, чтобы ему было где жить. Эрик был женат, у него двое взрослых детей — дочь Алена и сын Антон. Когда-то он с семьей жил в городе Бирске, в трехкомнатной квартире — ее успели получить от государства в первые годы после распада СССР, в начале 90-х. С годами отношения в семье разладились, последовал развод. И каким-то образом бывшая жена смогла убедить мужа отказаться от доли в квартире в пользу детей. Тогда на помощь и пришли братья и сестры, оформив на него семейный дом в деревне.
«Сейчас, когда он без документов, конечно, мы опасаемся, что кто угодно может оформить нужные документы, прихватизировать дом, — говорит Мария. — Тогда Эрик вообще станет бомжом!».
Как рассказала женщина, на ее заявление в полиции отреагировали, помочь вытащить брата «из рабства» вызвались и общественники. Правоохранители выехали на место, затем привезли Эрика в участок для того, чтобы еще раз прояснить ситуацию. Туда за ним должны были приехать волонтеры. Но когда один из активистов прибыл на место, работника фермы там уже не было.
«Изначально мы рассматривали вариант или передать его родным, или в Уфе определить в один из центров помощи, — рассказал активист “Русской общины” Виктор, житель города Бирска. — Но когда я приехал в участок, Эрика там не оказалось. Оказалось, что до меня приехали какие-то представители этого предпринимателя, как я понял, поговорили с ними, и убедили ехать обратно. Я пытался также встретиться с самим фермером, доехал до его дома в селе Караидель, но там никого не оказалось. До самого частного хозяйства в деревне Аскиш, дорогу замело, мне было просто не проехать. Сейчас мы решаем, можно ли что-то сделать дальше, осложняется все тем, что его уговорили вернуться на тех же условиях».
В МВД республики подтвердили, что получали сообщение о незаконном удерживании человека на ферме.
«Заявление зарегистрировано в ОМВД России по Караидельскому району. Прибывшие на место сотрудники полиции опросили брата заявительницы. Мужчина пояснил, что никаких претензий у него к работодателю не имеется», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сама Мария уверяет, что слышала разговор предпринимателя с полицией по громкой связи. По ее словам, тот «фактически подтвердил, что трудовых договоров и зарплат нет», так как заявил, что готов оформить нужные документы «если надо».
«Из разговора я поняла, что он вообще преподносит все так, что делает доброе дело, — возмущается женщина. — Говорит, что на деньги они пойдут и водку купят, а так он их чуть ли не спасает».
Успешный бизнес, грант от государства
Предприниматель, которого обвиняют в трудовом рабстве родные Эрика, судя по информации из открытых источников, работает в Караидельском районе довольно давно. КФХ Григорян Гарегин Джанибекович зарегистрировано в селе Караидель в 2012 году, а в целом сельским хозяйством мужчина занимается с 2006 года. Основным видом деятельности микропредприятия является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.
В 2018 году фермер получал грант на развитие животноводческих ферм — более чем на 2,7 млн рублей. По данным Минсельсхоза республики, деньги были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники — трактора, пресс-подборщика, ротационной навесной косилки, боковых граблей, доильного аппарата и нетелей. Региональные чиновники представляли КФХ как одно из образцовых. В 2022 году в хозяйстве насчитывалось 296 голов КРС (из них 137 коров), три быка-производителя. Сельскохозяйственное производство включало несколько корпусов, пилораму для собственных нужд.
Средства гранта позволили, в том числе, увеличить число работников на ферме, сообщали в ведомстве. В Минсельхозе вообще заявляли, что фермер «старается заботиться о тех, кто у него трудится».
В администрации Караидельского района корреспондента редакции заверили, что хозяйство на хорошем счету.
"Работают они неплохо, надои хорошие, налоги платят, долгов нет. Что касается оформления работников, такое может проверять надзорное ведомство по факту обращения от граждан, — сообщил начальник отдела сельского хозяйства администрации Караидельского района Нарис Низамов, предложив направить запрос и пообещав проработать вопрос по факту обращения.
Число работников КФХ в администрации также назвать не смогли. Объяснили это тем, что начальник отдела кадров находится в отпуске, и предложили перезвонить через неделю. Редакция направила в администрацию официальный запрос.
«Эрик работал по устной договоренности, потому что изначально приехал на калым, — заявил предприниматель. — Он вообще меня обманул, сказал, что умеет работать на “Урале”, оказалось, что нет. Документы его я не забирал. Пусть сестра поинтересуется, были ли они у него вообще изначально. Из полиции я тоже его не забирал силой. Позвонил ему, спросил, где он. Он ответил, что не знает, зачем его туда привезли. Я спросил: хочешь обратно? Он согласился, тогда мы его забрали. Претензий у него ко мне нет. Вообще не понимаю, чего из него звезду сделали! Если что-то не устраивает, пусть сестра его забирает!».
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