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В Перми мужчина получил срок за укус полицейского на автовокзале

Пермяк был в состоянии наркотического опьянения.

Источник: Комсомольская правда

Свердловский районный суд вынес приговор ранее судимому пермяку по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В марте 2024 года мужчина в состоянии наркотического опьянения находился на территории автовокзала. Его остановили полицейские. Чтобы избежать ответственности, он попытался вырваться, укусив одного из сотрудников полиции.

«Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в ведомстве.