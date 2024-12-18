Пассажир погиб после падения на рельсы в метро Новосибирска

«В окно было видно, как человека отбросило на рельсы. Наш поезд после этого остановился на мосту перед станцией “Студенческая”. В вагоне даже шутили, что мы первые, кто остановился на “Спортивной”. Когда я вышел на “Маркса”, на первом вагоне не было крови, но сотрудники метрополитена выглядели испуганными», — рассказал очевидец.