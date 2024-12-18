Пассажир погиб после падения на рельсы в метро Новосибирска

В Новосибирске днем 18 декабря было приостановлено движение метрополитена из-за падения человека на рельсы на станции «Речной вокзал». Мужчина погиб, сообщает Сиб.фм.
Как сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена, сегодня произошло падение пассажира на пути. Мужчину спасти не удалось, он погиб.
«Состав шел с “Площади Маркса”. В таких случаях нужно снять напряжение. Движение прекратилось на 26 минут только по Ленинской линии», — отметил пресс-секретарь метрополитена.
Один из очевидцев произошедшего рассказал, что в момент ЧП находился в поезде обратного направления — в сторону «Площади Маркса».
«В окно было видно, как человека отбросило на рельсы. Наш поезд после этого остановился на мосту перед станцией “Студенческая”. В вагоне даже шутили, что мы первые, кто остановился на “Спортивной”. Когда я вышел на “Маркса”, на первом вагоне не было крови, но сотрудники метрополитена выглядели испуганными», — рассказал очевидец.
Кроме того, еще один новосибирец отметил, что из-за приостановки движения метро на автобусных остановках скопилось много пассажиров, образовалась давка.