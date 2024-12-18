В Мозыре легковушка сбила девочку-пешехода на переходе

«При подъезде к пешеходным переходам необходимо заблаговременно снизить скорость, вплоть до полной остановки транспортного средства и предоставить преимущество пешеходам, пересекающим ее. Пешеходы в свою очередь должны убедиться в безопасности выхода, посмотрев по сторонам. В темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами», — напомнили в областной ГАИ.