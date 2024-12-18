В Мозыре легковушка сбила девочку-пешехода на переходе

ДТП произошло на ул. Ленинской райцентра утром 17 декабря. 69-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ со стороны ул. Рыжкова и сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку с травмами госпитализировали в хирургическое отделение больницы.
«При подъезде к пешеходным переходам необходимо заблаговременно снизить скорость, вплоть до полной остановки транспортного средства и предоставить преимущество пешеходам, пересекающим ее. Пешеходы в свою очередь должны убедиться в безопасности выхода, посмотрев по сторонам. В темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами», — напомнили в областной ГАИ.