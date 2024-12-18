Суд арестовал «ростовского потрошителя» на два месяца по обвинению в убийстве

В ночь с 16 на 17 декабря подозреваемый напал с ножом на 21-летнюю девушку в подъезде многоквартирного дома на ул. Венеры на окраине Ростова — потерпевшая позже скончалась в больнице. Затем он попытался убить 16-летнего школьника в Ворошиловском районе Ростова, однако юноша дал отпор преступнику. Фигуранта задержали по горячим следам.
Согласно уголовному праву, Кузнецова не могут приговорить к пожизненному заключению в связи с отягчающим обстоятельством — поскольку расправиться со второй жертвой он не успел, второй эпизод преступления рассматривается как покушение на убийство. По совокупности преступлений ему грозит до 26 лет лишения свободы. Расследование продолжается.