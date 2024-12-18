Суд арестовал «ростовского потрошителя» на два месяца по обвинению в убийстве

Согласно уголовному праву, Кузнецова не могут приговорить к пожизненному заключению в связи с отягчающим обстоятельством — поскольку расправиться со второй жертвой он не успел, второй эпизод преступления рассматривается как покушение на убийство. По совокупности преступлений ему грозит до 26 лет лишения свободы. Расследование продолжается.