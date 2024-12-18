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Петербуржец на суде простил поджигателя своего Audi

Поджигатель полностью загладил свою вину перед владельцем иномарки.

Источник: Комсомольская правда

Житель Петербурга на суде простил мужчину, который без какой-либо причины поджег его Audi 200. Инцидент произошел ранним утром 11 июня у дома 17 по Лабораторной улице. Тогда хулиган пробрался в салон автомобиля, распылил баллончик с краской на заднее сиденье, а после зажег зажигалку и поднес ее к креслу. В итоге машина загорелась. Ущерб владельцу иномарки оценили в 79,8 тысячи рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

— От потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении мужчины в связи с примирением с последним. Владелец иномарки указал, что фигурант полностью загладил вред и он к подсудимому претензий не имеет, — добавили в пресс-службе.

Суд дело и уголовное преследование в отношении поджигателя прекратил в связи с примирением сторон.