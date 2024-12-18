Петербуржец на суде простил поджигателя своего Audi

Житель Петербурга на суде простил мужчину, который без какой-либо причины поджег его Audi 200. Инцидент произошел ранним утром 11 июня у дома 17 по Лабораторной улице. Тогда хулиган пробрался в салон автомобиля, распылил баллончик с краской на заднее сиденье, а после зажег зажигалку и поднес ее к креслу. В итоге машина загорелась. Ущерб владельцу иномарки оценили в 79,8 тысячи рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.