В Анапе начинают утилизацию погибших от мазута животных

Оперативный штаб в Анапе провел вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко. Со службами он обсудил ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. Сейчас в работах задействованы муниципальная служба спасения, региональный отряд «Кубань-СПАС», компании «Черномортранснефть» и КТК, а также волонтеры. Только в Анапе помогают более 4 тыс. добровольцев.