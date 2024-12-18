На ЕКАДе столкнулись четыре автомобиля и трактор, один человек госпитализирован

Предварительно в 11:30 водитель Opel двигался в сторону Широкой речки, перестраивался в крайнюю правую полосу и не убедился в безопасности маневра, столкнувшись с трактором. После удара легковой автомобиль отбросило на машину МАЗ.
Водитель Peugeot не выбрал оптимальную скорость и не успел затормозить после остановки трактора, из-за чего врезался в него. Следом с легковой машиной столкнулся Volkswagen Tiguan, который двигался за ней.
Сейчас движение транспорта осуществляется по крайней левой полосе, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. В ведомстве попросили водителей быть бдительнее в условиях непогоды.
Ранее движение по трассе Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за ДТП с двумя грузовиками. В аварии при этом никто не пострадал.