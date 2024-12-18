Женщину осудили на семь лет за убийство мужа в Иркутской области

В Иркутской области вынесли приговор 40-летней женщине, виновной в убийстве гражданского мужа. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следкоме и прокуратуре региона.
Произошло все вечером 4 июля 2024 на улице Набережной в селе Кимильтей Зиминского района. Пара выпивала, в какой-то момент поругались, женщина силой толкнула супруга на кровать, схватила кухонный нож и ударила им минимум восемь раз. 49-летний мужчина получил ранения несовместимые с жизнью, погиб на месте. Подсудимая сама позвонила в полицию, только вот заявила, что к произошедшему не причастна.
— После она частично признала вину, сказав, что не хотела его убивать. Также известно, что ранее жительница Зиминского района была неоднократно судима, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью другим родственникам, — сообщили в ведомстве.
Сейчас суд огласил приговор — семь лет в исправительной колонии общего режима.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что муж из ревности изуродовал лицо жены и запрещал обращаться за помощью к медикам.