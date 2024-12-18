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Милиция открыла огонь по автомобилю в Минской области

Сотрудники ГАИ прицельным выстрелом попали в колесо машины нарушителя в районе агрогородка Быстрица.

Источник: Комсомольская правда

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Нетрезвая женщина за рулем легковой машины пыталась скрыться от ГАИ, сообщает МВД.

«…В милицию поступило сообщение от неравнодушного гражданина: в агрогородке Быстрица Копыльского района за рулем Opel находится, возможно, нетрезвый», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГАИ быстро нашли этот автомобиль и подали сигнал об остановке. Однако водитель решил скрыться. Милиция начала преследование. Авто выехало из агрогородка, а экипаж ДПС открыл огонь из табельного оружия. Сотрудники попали в колесо.

Выяснилось, что за рулем была 31-летняя женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Медики установили, что у нее в крови — почти 2 промилле алкоголя. Считается, что это сильная степень опьянения.

Более того, женщина не имеет водительских прав. На нее составили несколько протоколов и отправили в изолятор временного содержания. Машину поместили на охраняемую стоянку.

Наказание за управление авто в нетрезвом виде — штраф до 200 базовых величин (до 8 тысяч рублей) и лишение прав на срок до пяти лет.

Если водителя снова поймают подшофе, то ему грозит уголовная ответственность с конфискацией транспорта. Причем неважно: чужой это автомобиль или его. Также в законе прописана санкция — ограничение свободы на срок до двух лет.