Второй фигурант дела о теракте в «Зарядье» объявлен в международный розыск

«Теракт изначально планировали совершить два человека. Второй фигурант скрылся, и был объявлен правоохранителями в межгосударственный, а затем и в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что следователи завершили расследование убийства инспектора МАДИ, совершенного 31 декабря 2022 года. Обвинение в убийстве предъявлено бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).