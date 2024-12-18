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Второй фигурант дела о теракте в «Зарядье» объявлен в международный розыск

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следователи объявили в международный розыск второго фигуранта уголовного дела об убийстве инспектора МАДИ в московском парке «Зарядье», которое было квалифицировано как теракт. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Теракт изначально планировали совершить два человека. Второй фигурант скрылся, и был объявлен правоохранителями в межгосударственный, а затем и в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что следователи завершили расследование убийства инспектора МАДИ, совершенного 31 декабря 2022 года. Обвинение в убийстве предъявлено бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).