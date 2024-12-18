Более 20 тыс. взрывоопасных предметов обезврежено на территории Беларуси в текущем году

«Командирами подвижных групп разминирования только за этот год на территории Беларуси обезврежено более 20 тыс. взрывоопасных предметов, — отметил полковник Павел Михайлов. — Важная цель сбора — подведение итогов пройденной работы за этот год и обмен опытом между командирами групп разминирования. Мы не стоим на месте, двигаемся вперед, затрагиваем моменты, связанные с беспилотной авиацией, а конкретно — по уничтожению взрывоопасных предметов именно этим способом. Также учитываем и опыт работы коллег из Союзного государства по разминированию территорий местности, полученный в ходе специальной военной операции».