В свердловском управлении Ростехнадзора прошли обыски

В ходе обысков были обнаружены факты получения взяток на сумму не менее 5,7 млн рублей, пишет ТАСС. Как сообщает источник издания, уголовное дело было возбуждено по ст. 290 и 291 УК РФ, которые предусматривают ответственность за получение и дачу взяток в особо крупном размере. Решается вопрос о заключении под стражу также двух фигурантов — руководителей коммерческой структуры, подконтрольной сотрудникам надзорного ведомства.