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В свердловском управлении Ростехнадзора прошли обыски

В Челябинске, Екатеринбурге и Москве сотрудники ФСБ и Следственного комитета России провели следственные мероприятия в отношении трех работников Уральского управления Ростехнадзора. Они подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

По версии следствия, руководители Уральского управления Ростехнадзора получили взятки за незаконную выдачу разрешительной технической документации для промышленных предприятий Челябинской и Свердловской областей. Сотрудники принуждали руководителей предприятий заключать контракты с подконтрольными организациями на подготовку технической документации по завышенным ценам.

В ходе обысков были обнаружены факты получения взяток на сумму не менее 5,7 млн рублей, пишет ТАСС. Как сообщает источник издания, уголовное дело было возбуждено по ст. 290 и 291 УК РФ, которые предусматривают ответственность за получение и дачу взяток в особо крупном размере. Решается вопрос о заключении под стражу также двух фигурантов — руководителей коммерческой структуры, подконтрольной сотрудникам надзорного ведомства.