Мошенники предложили монтеру из Братска заработать на лайках и украли 600 тысяч

Так обманули 55-летнего монтера из Братска. В мессенджере мужчина получил сообщение о дополнительном заработке. Для убедительности его даже добавили в чат якобы рабочей группы, где «счастливчики» делились, сколько у них получилось заработать. Только вот загвоздка в том, что это были ненастоящие люди, а боты. Мужчина не понял, что это обман и отправил на счета аферистов 633 тысячи рублей.