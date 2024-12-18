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Мошенники предложили монтеру из Братска заработать на лайках и украли 600 тысяч

Для «увеличения дохода» аферисты предлагают перевести деньги за «товар», размещенный на маркетплейсе.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области мошенники придумали очередную схему обмана. Жителей просят поставить «сердечко» на различные посты в социальных сетях, а после крадут деньги. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Жертвы ставят лайки, за это получают небольшую прибыль. Для «увеличения дохода» аферисты предлагают перевести деньги за «товар», размещенный на маркетплейсе, а спустя время перестают выходить на связь, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В мессенджере мужчина получил сообщение о дополнительном заработке. ГУ МВД по Иркутской области.

Так обманули 55-летнего монтера из Братска. В мессенджере мужчина получил сообщение о дополнительном заработке. Для убедительности его даже добавили в чат якобы рабочей группы, где «счастливчики» делились, сколько у них получилось заработать. Только вот загвоздка в том, что это были ненастоящие люди, а боты. Мужчина не понял, что это обман и отправил на счета аферистов 633 тысячи рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что лаборант из Братска отдала мошенникам почти 1,4 миллиона рублей.