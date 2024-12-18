Загрязнения мазутом на крымском побережье не выявлено

Сразу после информации о разливе нефти ученые ИнБЮМ были направлены в район Керченского пролива, где 16 и 17 декабря собрали пробы на разных точках со стороны Крыма и со стороны Кубани, а также на острове Тузла, через который проходит Крымский мост. После инцидента, произошедшего в воскресенье, доцент кафедры «Геоэкология» Крымского федерального университета Александр Лычак отмечал, что на момент крушения танкеров ветер дул с запада на восток, и мазутное пятно, вероятнее всего, затронет только берег Краснодарского края.