Загрязнения мазутом на крымском побережье не выявлено

Однако, если разлив с танкера продолжится, это еще может произойти, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии, кандидат биологических наук Сергей Алемов.
Сразу после информации о разливе нефти ученые ИнБЮМ были направлены в район Керченского пролива, где 16 и 17 декабря собрали пробы на разных точках со стороны Крыма и со стороны Кубани, а также на острове Тузла, через который проходит Крымский мост. После инцидента, произошедшего в воскресенье, доцент кафедры «Геоэкология» Крымского федерального университета Александр Лычак отмечал, что на момент крушения танкеров ветер дул с запада на восток, и мазутное пятно, вероятнее всего, затронет только берег Краснодарского края.
Со стороны Крыма ничего не обнаружили. Было устойчивое направление ветра. Если поменяется ветер и будет продолжаться разлив, если его не локализует, то в каком угодно направлении может двинуться это пятно.
Он добавил, что ученые завершили сбор проб. Для их анализа и подготовки первичных выводов об экологическом загрязнении понадобится еще несколько дней.