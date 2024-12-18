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Загрязнения мазутом на крымском побережье не выявлено

Экспедиционная группа Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН не обнаружила явных следов загрязнения нефтепродуктами на крымском берегу Керченского пролива, а также не получала информации об этом из других источников.

Источник: Reuters

Однако, если разлив с танкера продолжится, это еще может произойти, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии, кандидат биологических наук Сергей Алемов.

Сразу после информации о разливе нефти ученые ИнБЮМ были направлены в район Керченского пролива, где 16 и 17 декабря собрали пробы на разных точках со стороны Крыма и со стороны Кубани, а также на острове Тузла, через который проходит Крымский мост. После инцидента, произошедшего в воскресенье, доцент кафедры «Геоэкология» Крымского федерального университета Александр Лычак отмечал, что на момент крушения танкеров ветер дул с запада на восток, и мазутное пятно, вероятнее всего, затронет только берег Краснодарского края.

Со стороны Крыма ничего не обнаружили. Было устойчивое направление ветра. Если поменяется ветер и будет продолжаться разлив, если его не локализует, то в каком угодно направлении может двинуться это пятно.

ответил Алемов на вопрос о том, возможно ли загрязнение крымского побережья

Он добавил, что ученые завершили сбор проб. Для их анализа и подготовки первичных выводов об экологическом загрязнении понадобится еще несколько дней.

экология