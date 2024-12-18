В Ростове взяли под стражу подозреваемого в нападении на подростка и девушку

По данным следователей, ранее задержанному были предъявлены обвинения в покушении на убийство и в убийстве (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также ч.1 ст. 105 УК РФ). Предварительно, вечером 16 декабря ростовчанин сначала напал на подростка в Ворошиловском районе Ростова, а потом на девушку на территории Аксайского района. После этого подозреваемого поймали.