В Ростове взяли под стражу подозреваемого в нападении на подростка и девушку

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону до 17 февраля 2025 года арестовал подозреваемого в нападении на школьника и девушку. Напомним, подросток чудом выжил, а пострадавшая умерла в больнице от ножевых ран.
Информация о том, что мужчину взяли под стажу, поступила от объединенной пресс-службы судов региона. Также об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.
По данным следователей, ранее задержанному были предъявлены обвинения в покушении на убийство и в убийстве (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также ч.1 ст. 105 УК РФ). Предварительно, вечером 16 декабря ростовчанин сначала напал на подростка в Ворошиловском районе Ростова, а потом на девушку на территории Аксайского района. После этого подозреваемого поймали.
Сейчас следствие продолжается. Известно, что дело на контроль взял председатель СК России Александр Бастрыкин.