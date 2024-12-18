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Водитель «Тойоты» сбил 15-летнюю девушку на «зебре» в Шелехове

Пострадавшую отвезли в больницу, за ее состоянием следят врачи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелехове школьница пострадала в аварии. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, произошло все в 7:15 утра 18 декабря на Центральном проспекте недалеко от дома № 20.

По предварительной информации, 43-летняя женщина на «Toyota Funcargo» сбила 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток получил травмы, его отвезли в больницу.

Подростка отвезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, по результатам примем соответствующее решение, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Произошедшим заинтересовалась прокуратура региона, она контролирует ход и результаты проверки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 42-летний водитель мужчина сбил семилетнюю девочку, которая скатывалась со стихийной горки прямо на проезжую часть. Ребенка отвезли в больницу, за ее состоянием следят врачи.