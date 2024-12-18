Водитель «Тойоты» сбил 15-летнюю девушку на «зебре» в Шелехове

В Шелехове школьница пострадала в аварии. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, произошло все в 7:15 утра 18 декабря на Центральном проспекте недалеко от дома № 20.
По предварительной информации, 43-летняя женщина на «Toyota Funcargo» сбила 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток получил травмы, его отвезли в больницу.
Подростка отвезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
— Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, по результатам примем соответствующее решение, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Произошедшим заинтересовалась прокуратура региона, она контролирует ход и результаты проверки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 42-летний водитель мужчина сбил семилетнюю девочку, которая скатывалась со стихийной горки прямо на проезжую часть. Ребенка отвезли в больницу, за ее состоянием следят врачи.