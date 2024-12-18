Злостная неплательщица налогов из Уфы едва не лишилась Mercedes-Benz G-класса

В Уфе 60-летняя женщина чуть не лишилась элитного автомобиля — Mercedes-Benz G-класса. Как рассказали республиканские приставы, уфимка задолжала 300 тысяч рублей налогов, штрафов и исполнительского сбора.
Приставы выяснили, что у женщины есть дорогая иномарка и решили наложить на машину арест, однако, когда автомобиль уже описывали, уфимка решила закрыть все долги.
— После того как деньги поступили на счет, все наложенные ограничения были сняты, и автомобиль остался в собственности своей хозяйки, — заключили в УФССП по РБ.
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