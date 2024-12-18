Ричмонд
+12°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Злостная неплательщица налогов из Уфы едва не лишилась Mercedes-Benz G-класса

В Уфе злостная неплательщица едва не лишилась элитной иномарки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 60-летняя женщина чуть не лишилась элитного автомобиля — Mercedes-Benz G-класса. Как рассказали республиканские приставы, уфимка задолжала 300 тысяч рублей налогов, штрафов и исполнительского сбора.

Приставы выяснили, что у женщины есть дорогая иномарка и решили наложить на машину арест, однако, когда автомобиль уже описывали, уфимка решила закрыть все долги.

— После того как деньги поступили на счет, все наложенные ограничения были сняты, и автомобиль остался в собственности своей хозяйки, — заключили в УФССП по РБ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.