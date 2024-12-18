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Участковый украл вещдоки на 24 млн тенге и семь лет скрывался

В Жетысуской области вынесли приговор в отношении участкового инспектора полиции города Текели, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали 18 декабря 2024 года в прокуратуре региона, в марте 2017 года полицейский в группе лиц украл вещественные доказательства в рамках уголовного дела по факту кражи на сумму 24 млн тенге.

«После совершения преступления на протяжении семи лет сотрудник полиции находился в международном розыске. Его подельники были осуждены к различным срокам лишения свободы», — сказано в сообщении.

В итоге участкового тоже постигло наказание: суд признал его виновным по ст. 362 УК РК («Превышение власти или должностных полномочий») и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.