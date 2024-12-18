В Минске пенсионер отдал мошенникам $12 тысяч и забрал у двух других пенсионеров еще 22 тысячи рублей

В Минске обманутый пенсионер стал помогать мошенникам, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратилась минчанка, чьи пожилые бабушка и дедушка отдали курьеру мошенников более 22 тысяч белорусских рублей в эквиаленте. Выяснилось, что пенсионерам позвонили неизвестные, представившись работниками «Энергосбыта». Затем они их переключили на представителей Нацбанка и Следственного комитета.
Мошенники сказали о необходимости установить счетчики на электроэнергию и так узнали персональные данные минчан, а после уговорили их перевести на «безопасный счет» все наличные деньги, которые хранятся дома. Пенсионеры поверили незнакомцам и передали приехавшему курьеру деньги.
Оперативники смогли установить личность курьера, которым оказался 65-летний пенсионер. Минчанин и сам стал жертвой аналогичной схемы мошенничества. Сначала он перевел аферистам свои 12 тысяч долларов, а потом забрал деньги у других пенсионеров и также их перевел на мошеннический счет.
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