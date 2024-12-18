В Минске пенсионер отдал мошенникам $12 тысяч и забрал у двух других пенсионеров еще 22 тысячи рублей

Оперативники смогли установить личность курьера, которым оказался 65-летний пенсионер. Минчанин и сам стал жертвой аналогичной схемы мошенничества. Сначала он перевел аферистам свои 12 тысяч долларов, а потом забрал деньги у других пенсионеров и также их перевел на мошеннический счет.