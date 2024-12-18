Мазут, собранный с пляжей Анапы, доставят в хутор Белый на переработку

На данный момент загрязнено 49 километров прибрежной полосы, и в зону ликвидации последствий разлива активно включены сотни неравнодушных граждан, а также специалисты, работающие над спасением экосистемы. Волонтеры, орнитологи и ветеринары оказывают помощь пострадавшим животным, пытаясь спасти птиц, которые стали жертвами экологической катастрофы.



Эти меры предпринимаются в рамках комплексной работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, последствия которого могут оказать длительное воздействие на природу региона.