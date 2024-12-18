«Тетя из России» выманила у белоруски 4000 рублей под предлогом подарка из банка

Так, в милицию обратилась 52-летняя слонимчанка. Женщина рассказала, что ей в соцсети «Одноклассники» ранее написали с аккаунта ее тети из России. «Родственница» рассказала, что один из российских банков дарит 6 тысяч российских рублей, которые можно легко получить на банковскую карту «Мир» либо Visa. Для получения денег от банка нужно только сообщить реквизиты своей карты, назвать пару кодов и… ждать.