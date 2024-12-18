Минприроды нашло загрязнителя воздуха в Омской области

«В ходе проверки ООО “Калачинский инкубатор” выявлены нарушения соблюдения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Предприятие не выполнило требований федерального законодательства в части проведения инвентаризации источников выбросов и постановки на учет объекта негативного воздействия», — передает ведомство.
Как сообщается, за данные нарушения ООО «Калачинский инкубатор» было привлечено к административной ответственности, а также руководству выдано предписание об устранении нарушений.