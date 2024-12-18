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Минприроды нашло загрязнителя воздуха в Омской области

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области сообщило в среду, 18 декабря 2024 года, о проведении внеплановой проверки предприятия в Калачинске, на которое поступали многочисленные жалобы о загрязнении воздуха.

«В ходе проверки ООО “Калачинский инкубатор” выявлены нарушения соблюдения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Предприятие не выполнило требований федерального законодательства в части проведения инвентаризации источников выбросов и постановки на учет объекта негативного воздействия», — передает ведомство.

Как сообщается, за данные нарушения ООО «Калачинский инкубатор» было привлечено к административной ответственности, а также руководству выдано предписание об устранении нарушений.

экология