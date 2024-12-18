На Кубани контрактник осужден за попытку убийства из ревности

Ранее, в сентябре 2023 года, осужденный вместе со своей супругой были в гостях у потерпевшего в станице Афипской Краснодарского края, где у него возник конфликт с мужчиной. Контрактник запретил супруге общаться с ним из-за ревности. После возвращения домой из зоны СВО в начале 2024 года Михаила Иксанова между супругами сложились «напряженные» отношения. Позже женщина заявила о том, что хочет развестись. Ее муж искал причины разлада отношений. При этом мама супруги контрактника рассказала ему, что женщина изменяет ему с новым знакомым.