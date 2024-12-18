Житель Башкирии лишился авто и влез в долги после разговора с мошенниками

В Башкирии мошенники обманули жителя Салавата на 1,9 млн рублей. Заводчанин поверил в популярную схему «На вашем предприятии произошла утечка данных». Об этом рассказала пресс-служба МВД по Башкирии.
По информации ведомства, мужчине позвонили неизвестные и рассказали, что из-за утечки аферисты пытаются взять на него кредит в один миллион рублей. Чтобы аннулировать операцию, лжесиловики посоветовали взять займ на ту же сумму и перевести деньги на «безопасный счет».
На следующий день жителю Салавата снова позвонил фальшивый следователь и рассказал, что теперь мошенники пытаются продать его автомобиль. Заводчанин, поверив звонившему, последовал его инструкции. Он выехал в Уфу и продал авто компании по срочному выкупу машин, а затем внес деньги в «резервный фонд» — счет, продиктованный ему «сотрудницей банка».
В результате, мужчина потерял 1,9 млн рублей. По факту мошенничества заведено уголовное дело.
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