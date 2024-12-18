Житель Башкирии лишился авто и влез в долги после разговора с мошенниками

На следующий день жителю Салавата снова позвонил фальшивый следователь и рассказал, что теперь мошенники пытаются продать его автомобиль. Заводчанин, поверив звонившему, последовал его инструкции. Он выехал в Уфу и продал авто компании по срочному выкупу машин, а затем внес деньги в «резервный фонд» — счет, продиктованный ему «сотрудницей банка».