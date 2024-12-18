Убийство генерала Кириллова: эксперты о причинах произошедшего

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова одной из первых заявила, что за данным преступлением могут стоять спецслужбы иностранных государств и непосредственно США. Политолог Андрей Пинчук в эфире «Царьград ТВ» предположил, что это убийство может рассматриваться и как своеобразное предупреждение новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу.