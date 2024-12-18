В России продолжают обсуждать убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. К настоящему времени правоохранительные органы уже задержали двоих подозреваемых, которые дают показания.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова одной из первых заявила, что за данным преступлением могут стоять спецслужбы иностранных государств и непосредственно США. Политолог Андрей Пинчук в эфире «Царьград ТВ» предположил, что это убийство может рассматриваться и как своеобразное предупреждение новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу.
Политолог Андрей Манойло счел убийство генерала местью за активное использование российской армией огнеметных систем «Солнцепек», непосредственное отношение к разработке и боевому применению которых имел Игорь Кириллов, пишет «Федерал Пресс». Преступление могло быть как инициативой украинских спецслужб, так и результатом их совместной работы с западными разведками, включая ЦРУ США, считает аналитик.
В разговоре с «Аргументы и Факты» политолог Сергей Марков обратил внимание на отсутствие реакции Запада на подобные террористические акты. Он отметил тесную связь украинских спецслужб с разведками США и Великобритании.
Член Координационного совета при Общественной палате РФ по интеграции новых регионов Владимир Карасев сказал Херсонскому агентству новостей, что заказчиком преступления могло выступить ЦРУ США, так как Кириллов активно рассказывал о создании Пентагоном биологических лабораторий на постсоветском пространстве.
Примечательно, что даже немецкий обозреватель Юлиан Рёпке допустил причастность Киева к произошедшему, отметив, что генерала Кириллова убили всего через 20 часов после того, как в адрес начальника Войск РХБЗ ВС РФ прозвучали официальные обвинения со стороны украинского генерального прокурора.
В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер заявляет о непричастности американской стороны к произошедшему и отмечает, что Пентагон не придерживается таких методов. С опровержением возможной причастности Вашингтона к преступлению выступил и представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очевидными заказчиками убийства спецслужбы Украины.