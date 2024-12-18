Восемь школьников избили подростка в Петербурге

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов задержали восьмерых нападавших, среди них оказалось трое иностранцев. С ними провели процессуальные действия, а затем передали родителям. Стражи порядка продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.