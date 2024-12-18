Восемь школьников избили подростка в Петербурге

По информации телеканала, инцидент произошел на Бухарестской улице. Восемь несовершеннолетних избили подростка — причины случившегося не уточняются.
Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение. Врачи диагностировали ему ушиб лобной области и правой скуловой кости. Позже его отпустили домой после оказания необходимой помощи.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов задержали восьмерых нападавших, среди них оказалось трое иностранцев. С ними провели процессуальные действия, а затем передали родителям. Стражи порядка продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.