Мужчина дважды избил знакомого ради избавления его от алкоголизма

По данным ведомства, 14 октября обвиняемый в квартире дома на Заречной улице избил потерпевшего кулаками, ногами и бейсбольной битой. Затем они вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения. Мужчина объяснил, что таким образом он хотел отучить потерпевшего от алкогольной зависимости.