Рыбак утонул на озере в Кричевском районе

Сообщение о случившемся поступило спасателям от очевидцев 18 декабря в 9.35. Прибывшие на место работники МЧС обнаружили на поверхности озера в 30 м от берега полынью, возле которой лежали рыболовные принадлежности.
Работники группы спасения на воде Кричевского РОЧС и водолазы ОСВОДа при помощи спасательной доски добрались до места происшествия и на глубине 3 м обнаружили утонувшего мужчину. Им оказался 62-летний житель Кричева. Толщина льда на водоеме составила на сегодня около 2−3 см (для безопасности одного человека необходимо не менее 7 см), имелись промоины.
«Жажда первой зимней рыбалки, желание прокатиться по первому льду — все это отодвигает здравый смысл и безопасность на задний план. Результат такой беспечности плачевен: ежегодно в ледяной полынье гибнут люди», — подчеркнули в МЧС.
Чтобы не стать жертвой тонкого льда, важно соблюдать правила безопасного поведения на зимних водоемах, а также помнить, что лед особенно опасен после первых морозов и в период оттепелей.
«Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь), — пояснили спасатели. — При переходе водоема группой надо держаться друг от друга на расстоянии 5−6 м. Лучше всего преодолевать замерзшие водные преграды на лыжах, предварительно расстегнув их крепление (при необходимости это позволит быстро их сбросить), а лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти. Не стоит отпускать детей одних на лед (рыбалка, катание на лыжах и коньках) без присмотра взрослых».
В числе советов рыболовам — хорошо знать выбранный для рыбалки водоем, не выходить на темные участки льда, держаться на расстоянии от других любителей зимней рыбалки не менее 3 м, не приближаться к замерзшим во льду корягам и водорослям, обязательно иметь с собой спасательный жилет и средства спасения, а также быстро уйти от пробитой лунки, если из нее начинает бить фонтаном вода.