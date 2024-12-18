Рыбак утонул на озере в Кричевском районе

«Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь), — пояснили спасатели. — При переходе водоема группой надо держаться друг от друга на расстоянии 5−6 м. Лучше всего преодолевать замерзшие водные преграды на лыжах, предварительно расстегнув их крепление (при необходимости это позволит быстро их сбросить), а лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти. Не стоит отпускать детей одних на лед (рыбалка, катание на лыжах и коньках) без присмотра взрослых».